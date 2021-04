Coronakrise: Auch OLG Wien gegen Ausnahmeklausel bei Rechtsschutzversicherung

Einige Rechtsschutzversicherungen haben Kunden im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten rund um Corona-bedingte Reiserücktritte, Flugausfälle, Veranstaltungsabsagen & Co. den Deckungsschutz verwehrt und sich dabei auf die Ausnahmesituationsklausel berufen. Nach dem Handelsgericht (HG) Wien hat nun auch das Oberlandesgericht (OLG) Wien diese Klausel für gesetzeswidrig erklärt.

Das gab der VKI am Montag bekannt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das OLG Wien bestätigte nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), dass Rechtsschutzversicherer derartige Klauseln nicht als Grund für Deckungsablehnungen heranziehen können. Die Klage richtete sich gegen eine diesbezügliche Klausel der Versicherung UNIQA, nach der kein Versicherungsschutz bestehe "für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind".