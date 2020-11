Urteil: Ausnahmeklausel bei Rechtsversicherung rund um Corona unwirksam

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ist vor Gericht gezogen, weil sich eine Versicherung wegen Reiserücktritten, Flugausfällen und Co. wegen der Coronabekämpfungsmaßnahmen auf eine Ausnahmesituationsklausel berief.

UNIQA-Klausel war eine versicherungstechnisch übliche

Die Klausel der UNIQA war eine, wie sie in der Versicherungsbranche üblich ist. Sie sah vor, dass für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen "in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind", kein Versicherungsschutz besteht.

Ausnahmeklausel als "gröblich benachteiligend" erkannt

Für das Handelsgericht (HG) Wien ist diese Bestimmung gröblich benachteiligend, wie es in seinem Urteil (30 Cg 24/20m - 9) ausführte. Die Klausel könne nur so interpretiert werden, dass mit "hoheitsrechtlichen Anordnungen" sämtliche Zusammenhänge erfasst seien, was zu einer "unangemessen weiten Lücke des Versicherungsschutzes" führe. Es dürfe nicht "jeder noch so ferne Zusammenhang mit einer hoheitsrechtlichen Anordnung für einen Risikoausschluss ausreichend sein", so das Gericht.