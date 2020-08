Coronakrise als Chance? Angestellte entspannter als vorher

Die Karriereplattform StepStone untersucht die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt und das Befinden der Angestellten. Die aktuelle Umfrage unter knapp 1.500 Teilnehmern wollte von den Beschäftigten in Österreich wissen: "Wie geht es Ihnen?"

"Glücksfall" Corona-Krise?

Demgegenüber gibt es aber auch Arbeitnehmer, die dem Arbeiten während dem Lockdown positive Effekte aufs Wohlbefinden abgewinnen können: "Ich habe mir schon vor der Krise zu Hause ein ruhiges Büro eingerichtet", gibt etwa ein Umfrageteilnehmer an, eine weitere Befragte hat "während Corona mehr selbst gekocht, gesünder gegessen, und viel mehr Sport betrieben, mehr gelesen und die Zeit bewusster wahrgenommen."

Manche erlebten die Maßnahmen sogar als regelrechten Glücksfall: "Corona war wie ein Urlaub für mich. Ich konnte mich auf Dinge besinnen, die ich schon lange machen wollte und habe mich befreit von meinen Ansprüchen an mich gefühlt." Andere stehen der Erfahrung wiederum ambivalent gegenüber: "Anfänglich war alles wirr, dann aber immer mehr eingespielt und entspannt."

Stress nach dem Lockdown: Unsicherheit und Zukunftsängste

"Aktuell steigt der Wert zwar wieder etwas an", sagt Barbara Oberrauter-Zabransky, Studienleiterin bei StepStone. "Das liegt aber weniger an der Umstellung auf digitale Zusammenarbeit oder der familiären Doppelbelastung. Vielmehr stressen Unsicherheit und Zukunftsängste österreichische Arbeitnehmer."

Kinderbetreuung und Home-Office

Die gute Nachricht zuerst: Obwohl beinahe jeder zweite Umfrageteilnehmer (48%) im Home-Office gearbeitet hat, sagen 85%, dass sie keine Probleme mit der Vereinbarung von Job und Kinderbetreuung hatten. Weitere zwei Drittel geben an, dass sie ihr Leben während des Lockdowns ganz wie bisher weiterführen konnten, und 62% haben ihr Leben auch während des Lockdowns weitgehend normal weitergeführt.

Krisenmanagement: Arbeitgeber gefragt

Aktuell scheint sich die Lage der österreichischen Arbeitnehmer in zwei Lager zu teilen: Während jeder Fünfte "recht entspannt" ist (20%), haben 21% auf der anderen Seite "mehr zu tun als vor der Krise". Mehr als jeder Zehnte (12%) muss auch vieles aufarbeiten, was während der Krise liegen geblieben ist, und immerhin 13% fühlen sich im Büro nicht mehr ganz so wohl wie vor der Krise.