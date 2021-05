Coronahilfen: Serverfehler bei Transparenz-Datenbank

"Interner Serverfehler" statt Coronahilfen-Empfänger: Der Transparenzdatenbank der EU wurden gestern laut ORF knapp 9.000 Datensätze nach Brüssel gemeldet. Die sind ein Tag danach nicht abrufbar.

Statt der Empfänger von Coronahilfen hat die EU-Datenbank am Donnerstag vorerst nur einen Serverfehler ausgewiesen. "Interner Serverfehler: 35c457a2-c2e6-4ac5-a2ca-b7da43a4600d. Bitte wenden Sie sich an den Verwalter COMP-TAM-SUPPORT@ec.europa.eu" war am Vormittag auf dem Beihilfen-Portal der Wettbewerbssektion der EU-Kommission zu lesen. Laut ORF wurden fast 9.000 Datensätze nach Brüssel gemeldet.