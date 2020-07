Corona-Zahlen: Darum unterscheiden sich die Daten von Innen- und Gesundheitsministerium

Bei den Corona-Zahlen des österreichischen Gesundheitsministeriums und Innenministeriums treten immer wieder Unterschiede auf. Aber warum? Wir sind der Frage auf den Grund gegangen.

Corona-Zahlen aus unterschiedlichen Quellen

Die Antwort ist simpel und ist einfach ausgedrückt eine "Verzögerung bei der Datenübertragung". Das Gesundheitsministerium bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in das von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Zudem wird bei diesen Daten zuerst der Wohnbezirk der Infizierten geprüft, was zusätzlich Zeit benötigt. Diese Daten verwendet auch wir.

Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen über eine Videokonferenz mit den Ländern. Diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind. So wird etwa ein Infizierter in Niederösterreich, der in Wien lebt, beim BMI zuerst in Niederösterreich registriert. Im EMS scheint er jedoch später als Infektion in Wien auf. Daher "hinken" die Daten des Gesundheitsministeriums den Zahlen des Innenministeriums immer etwas hinterher. Im Umkehrschluss kann es beim BMI aber auch zu "negativen Fällen" kommen, wenn etwa eine Infektion einem anderen Bundesland zugeordent wird. Im Endeffekt solltan aber nach Ende der Krise bei beiden Ministerien dasselbe Ergebnis herauskommen.