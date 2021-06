Corona: Wien könnte Maßnahmen hinzufügen

Es bleibt womöglich nicht bei der momentanen Öffnungsverordnung, Wien könnte dieser Maßnahmen hinzufügen. Bürgermeister Michael Ludwig hat sich geäußert.

Laut der Verordnung des Bundes ist ab 1. Juli dort, wo 3-G-Nachweise gelten, Mund und Nase nicht mehr zu bedecken. Ausnahmen gibt es für Alten- und Pflegeheime sowie Gesundheitseinrichtungen. Die Tragepflicht zumindest eines MNS gilt jedoch weiter in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Stationen.

In Öffis sei es jedenfalls sinnvoll, Maske oder Mund-Nasen-Schutz weiter zu tragen, zeigte sich Ludwig überzeugt. "Ich persönlich glaube ja überhaupt, dass sich einbürgern wird, dass manche Menschen aus Sicherheitsgründen in engen Räumen, wo viele Menschen sind, so einen Schutz verwenden." Man habe etwa bemerkt, dass in der Coronazeit die Influenza-Erkrankungen stark zurückgegangen seien, weil die Maßnahmen gegen Corona auch dagegen wirken würden.