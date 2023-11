Corona-Welle in vollem Gange: Masken-Appell an alle Österreicher

Aufgrund des Anstiegs von Covid-19- und Influenza-Krankheitsfällen hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch dazu geraten, in Situationen, in denen viele ältere oder kranke Menschen zusammenkommen, wieder Masken zu tragen.

Dies betrifft insbesondere Bereiche wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Arztpraxen. Auch in vollen öffentlichen Verkehrsmitteln sollte eine Maske getragen werden, wenn Menschen eng beieinander stehen. Es gibt jedoch keine explizite Maskenpflicht, da derzeit keine Überlastung der Krankenhäuser zu befürchten ist.

Rauch erklärte in einer Stellungnahme: "Wir stecken mitten in einer Corona-Welle. Das nationale Abwassermonitoring zeigt das ganz klar." Gleichzeitig nimmt auch die Influenza an Fahrt auf. Er betonte jedoch, dass die Krankenhäuser derzeit nicht überlastet sind. Laut dem Dashboard zu Spitalsaufnahmen mit Atemwegserkrankungen befinden sich derzeit zehn Personen auf den Intensivstationen aufgrund von Covid-19, während keine Patienten aufgrund von Influenza in intensivmedizinischer Behandlung sind (Stand 47. Kalenderwoche, vorläufige Zahlen). Rauch wies darauf hin, dass das Tragen von Masken einen Schutz sowohl für die Person selbst als auch für andere darstellt, insbesondere in Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr bei verschiedenen Infektionskrankheiten.

Gesundheitsminister Rauch rät zum Tragen der Maske, aber es gibt keine Pflicht

Der Gesundheitsminister appellierte zudem an die Bevölkerung, die kostenlose Covid-19-Impfung in Anspruch zu nehmen, da sie als bester Schutz vor einem schweren Verlauf der Krankheit gilt. Auch Medikamente zur Behandlung von Covid-19 stehen ausreichend zur Verfügung. Darüber hinaus wird in diesem Jahr erstmals in allen Bundesländern die Influenza-Impfung zu vergünstigten Preisen angeboten, insbesondere bei Hausärzten. Diese Impfung wird insbesondere für Personen ab 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie für Säuglinge und Kleinkinder empfohlen.

Bereits am Dienstag hat der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) aufgrund des Anstiegs von Covid-19-Fällen strengere Maßnahmen in seinen Einrichtungen eingeführt. Dazu gehört eine Testpflicht für Patienten mit Symptomen, selbst wenn sie nur mild sind, obwohl Covid-19 seit dem 1. Juli keine meldepflichtige Erkrankung mehr ist. Besondere Schutzmaßnahmen wurden auch in Bereichen mit besonders gefährdeten Patienten in Spitälern und Pflegeheimen ergriffen.