Corona: Verbindung mRNA-Impfstoff-Herzmuskelentzündung "wahrscheinlich"

Fachleute aus den USA ordnen es als "wahrscheinlich" ein, dass eine Verbindung zwischen mRNA-Impfstoffen und zahlreichen Fällen von Herzmuskelentzündungen gegeben ist.

US-Experten sehen beim Auftreten Hunderter Fälle von Herzmuskelentzündungen nach einer Corona-Impfung einen Zusammenhang zu den sogenannten mRNA-Vakzinen als "wahrscheinlich" an. Diesen Schluss lege die bisherige Datenlage nahe, hieß es am Mittwoch bei einer Präsentation in einer von der US-Gesundheitsbehörde CDC einberufenen Expertengruppe. Die Vorteile einer Impfung gegen das Coronavirus würden die Risiken aber "deutlich überwiegen".

Corona: Fachleute setzten sich mit mRNA-Impfstoffen auseinander

USA und Corona-Impfungen

Bis zum 11. Juni wurde in den USA bei 323 Patienten im Alter von unter 30 Jahren nach einer Corona-Impfung eine Myokarditis oder eine Perikarditis diagnostiziert. Dem stehen mehr als 50 Millionen Impfdosen gegenüber, die bis dahin an Zwölf- bis 29-Jährige verabreicht wurden. Die Zahl der Erkrankungen ist damit im Verhältnis sehr niedrig, aber höher als bei dieser Altersgruppe zu erwarten wäre.

Fälle teilweise in Zeit nach zweiter Impfdosis

Schwere Corona-Erkrankung bei Kindern weniger häufig

Da Kinder deutlich seltener schwer an Covid-19 erkranken, sind Corona-Impfungen bei dieser Altersgruppe ohnehin umstritten. Der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten bei Kindern am Cohen Children's Medical Center in New York, Lorry Rubin, verwies aber gegenüber der Nachrichtenagentur AFP darauf, dass in den USA seit Pandemie-Beginn mehr als 3.000 Kinder wegen Covid-19 ins Krankenhaus mussten und mehr als 300 gestorben seien.