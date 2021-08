Corona-Varianten mit Impfstoff-Resistenz kommen laut Expertem fix

Corona-Mutationen, denen die Wirkung der momentan verfügbaren Impfstoffe nichts ausmacht: Laut einem Fachmann aus Großbritannien ist das nur eine Frage der Zeit.

"Es ist unausweichlich, dass wir Escape-Varianten bekommen werden", sagte der Mikrobiologe und Gesundheitsexperte Paul Hunter von der Universität East Anglia am Dienstag in einer parteiübergreifenden Expertenanhörung in London.