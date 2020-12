Corona und Junge: Auswirkungen im Nationalrat debattiert

Am Donnerstag standen Jugendliche im Zentrum der Debatte im Nationalrat. Es wurde besprochen, wie sich die Krise auf die Jungen auswirkt - die Opposition ließ dabei kein gutes Haar an der Regierungspolitik.

NEOS an Regierung: "Aufschwung ist mit ihrer Politik nicht in Sicht"

Für die NEOS ließ Obfrau Beate Meinl-Reisinger kein gutes Haar an den Handlungen der Regierung: "Sie haben die zweite Corona-Welle sehr, sehr schlecht gemanagt." Die Regierung schaffe es gegenwärtig nicht, die Menschen mit dem größten Risiko, nämlich jene in Alters- und Pflegeheimen zu schützen. Gleichzeitig breche die Wirtschaft "dramatisch" ein, meinte die NEOS-Chefin mit Blick auf die Wirtschaftsdaten. "Aufschwung ist mit ihrer Politik nicht in Sicht." Gleiches gelte auch für die Zukunft der Jungen. Es fehle an Bildungsmöglichkeiten, an Zugang zu Lehrstellen, Chancen auf den ersten Job, zeichnete Meinl-Reisinger ein düsteres Bild. Viele Junge befänden sich als Bildungsverlierer im Homeschooling oder Studierende im Fernunterricht. Junge Selbstständige würden keine Aufträge bekommen. Zudem fehlten den Jugendlichen soziale Kontakte. "Wir müssen also dringend im Interesse der Jungen tätig werden und Reformen angehen", betonte Meinl-Reisinger : "Das ist ein Marathon und kein Sprint." Die Vorschläge lägen am Tisch. "Wir erwarten uns einen Plan und eine Strategie." Die NEOS fordern daher einen Zukunftskonvent, so wie der Verfassungskonvent in den Jahren 2003 bis 2005, vom Parlament ausgehend. "Kempeln wir die Ärmeln auf."