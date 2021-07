Corona und Delogierungen: Das soll demnächst kommen

Menschen, die als Folge der Corona-Pandemie mit Mietrückständen konfrontiert sind sowie Angst vor einer Delogierung haben müssen, soll demnächst unter die Arme gegriffen werden.

ÖVP und Grüne zogen am selben Strang

Epidemiegesetz: Neues vom Sozialausschuss

Gebilligt hat der Sozialausschuss außerdem Novellen zum Epidemiegesetz und zum COVID-19 -Zweckzuschussgesetz. Damit soll unter anderem eine gesetzliche Grundlage für die Ausstellung von gültigen Impfzertifikaten für Personen geschaffen werden, die von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind und deshalb nur einen Impfstich zur vollständigen Immunisierung benötigen. Zudem wird klargestellt, dass die - begrenzte - Steuerbefreiung für Aufwandsentschädigungen nicht nur für freiwillige HelferInnen in Teststraßen, sondern auch in Impf -Straßen noch bis Ende September gilt.

Daumen hoch für Präzisierungen von Homeoffice-Regelungen

Mit der Möglichkeit zur Förderung von innovativen Projekten im Bereich der Pflegevorsorge wurde zudem ein erster wichtiger Schritt in Richtung Pflegereform gesetzt, wie Mückstein unterstrich. Im Besonderen sei dabei an die Etablierung von sogenannten Community Nurses gedacht, die in den Gemeinden als zentrale Ansprechpersonen in allen Bereichen der Pflege den Betroffenen zur Verfügung stehen sollen. In die Wege geleitet wurde dies mit einem Abänderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Novelle des Bundespflegegeldgesetzes.