Corona-Testzentrum wird auch im Schloss Schönbrunn eingerichtet

Abstrich in imperialem Rahmen: Auch im Schloss Schönbrunn wird nun ein Coronavirus-Testzentrum eingerichtet. Ab kommenden Donnerstag stehen dort zwei Standorte für Antigen-Schnelltests zur Verfügung. Das teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Montag mit. In der Orangerie des Schlosses wird ein "Walk-In" mit drei Testlinien installiert. Am Busparkplatz wird es Drive-In-Stationen geben.