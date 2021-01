Corona-Teststraße in Wien-Liesing wird eröffnet

Am Samstag, den 30. Jänner 2021, eröffnet in Wien-Liesing die fünfte Coronavirus-Teststraße in Wien.

Ab Samstag gehen in der Mittelschule Anton-Baumgartner-Straße 119 - also unmittelbar beim Wohnpark Alterlaa - zwei Testlinien in Betrieb. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag mit. Geöffnet ist die neue Coronavirus-Teststraße täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr.

Fünfte Corona-Teststraße in Wien-Liesing: Anmeldung online oder unter 1450

Zur Teilnahme an den Schnelltests ist eine vorhergehende Anmeldung online oder telefonisch unter 1450 erforderlich. Ist der Antigentest positiv, kann anschließend ein PCR-Test in Anspruch genommen werden.