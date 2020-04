Corona-Tests nicht leistbar: Frauen-Bundesliga fix abgebrochen

Weil die Testung aller Spielerinnen der Frauen-Bundesliga auf das Coronavirus zu viel Geld verschlingen würde, hat man sich für den endgültigen Abbruch der Saison entschieden.

Corona-Krise bedroht Weiterbestand von Vereinen

"Wir sind froh, dass wir endlich eine Entscheidung haben, die sich abgezeichnet hat, und mit Stand 2019 wieder starten. Das ist beruhigend von der Planung her", sagte Walter Weiss, der Obmann des FFC Vorderland, am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Der Club aus der Vorarlberger Gemeinde Röthis im Bezirk Feldkirch, der seit Sommer 2017 in der Bundesliga spielt, "braucht pro Saison ein Budget im hohen fünfstelligen Bereich".