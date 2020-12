Corona-Steuerschulden können länger nachbezahlt werden

Steuerschulden, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, können über einen längeren Zeitraum zurückgezahlt werden. Drei Jahre mit günstigerem Zinssatz werden garantiert.

Corona-bedingte Steuerschulden können in einem längeren Zeitraum und zu günstigeren Zinssätzen abgestottert werden. Das kündigte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an. Ein entsprechender Beschluss soll bereits kommende Woche im Nationalrat gefällt werden.