Corona-Statistik Wien: 2.151 Neuinfektionen mit Nachmeldungen am Donnerstag

Am Donnerstag wurde in Wien ein neuer Höchstwert bei den Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet: 2.151 positive Testresultate wurden registriert, wie der medizinische Krisenstab der Stadt mitteilte. Allerdings gab es aufgrund technischer Probleme zahlreiche Nachmeldungen.

Der hohe Wert ist nur mäßig aussagekräftig, da es seit dem Wochenende technische Probleme mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) gibt, in das die Bundesländer die Corona-Daten einmelden. Dadurch kommt es derzeit zu Nachmeldungen.

Wie hoch also die tatsächliche Zahl der neuen Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden ist, kann daher aus der heute publizierten Statistik nicht korrekt herausgelesen werden. Die technischen Probleme betreffen laut Krisenstab alle Bundesländer. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sollten diese aber nun behoben sein. Wobei der Ressortchef für den heutigen Donnerstag noch mit Nachmeldungen rechnete.

Laut den vorhandenen Daten wurden bisher in Wien insgesamt 43.679 Coronavirus-Infektionen registriert. Außerdem sind in der Bundeshauptstadt nun 402 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Eine 89-jährige Frau und drei Männer zwischen 65 und 82 Jahren sind mit einer Coronavirus-Infektion bzw. an den Folgen gestorben. Wieder gesund sind mittlerweile 29.427 Personen.