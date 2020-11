Neuer Höchstwert: 9.262 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Am Donnerstag wurde bei den Corona-Zahlen ein neuer Negativ-Rekord verzeichnet: In den letzten 24 Stunden gab es österreichweit 9.262 Neuinfektionen.

Corona-Zahlen explodieren: 9.262 neue Fälle am Donnerstag

Bisher gab es in Österreich 181.642 positive Testergebnisse. 1.608 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 107.876 wieder genesen. Am Donnerstag befanden sich 3.811 Infizierte in krankenhäuslicher Behandlung. 546 der Erkrankten waren auf Intensivstationen.