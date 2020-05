Corona-Statistik: Wegen Datenbereinigung Anstieg bei Todesfällen in Wien

Im 24-Stunden-Vergleich gab es in Wien 28 Coronavirus-Neuerkrankungen. Aufgrund einer Datenbereinigung steigt die Zahl der Todesfälle auf 172.

Statistik Austria überprüfte mögliche Coronavirus-Sterbefälle

Wiener Coronavirus-Statistik nach oben korrigiert

2607 Personen in Wien wieder genesen

2.607 Personen haben sich inzwischen von Covid-19 erholt. Was die Coronavirus-Situation in Schulen und Kindergärten anbelangt, so sagte ein Sprecher des Krisenstabes der APA: "Es gibt fünf neue Fälle". Drei Erkrankungen gab es in Schulen, zwei in Kindergärten. Aktuell sind damit an sechs Kindergärten und an fünf Schuleinrichtungen Coronavirus-Fälle dokumentiert. Nähere Informationen zu den einzelnen Standorten werden vom Krisenstab nicht bekannt gegeben.