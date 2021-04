Corona-Statistik NÖ: 249 Neuinfektionen am Montag

Am Montag wurden in Niederösterreich 115 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, außerdem gab es 249 Neuinfektionen.

In Niederösterreich sind am Montag nach Angaben von Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 115 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Das waren vier mehr als am Sonntag. 249 Neuinfektionen wurden gemeldet, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).