Corona-Statistik in Wien: 402 Neuinfektionen am Donnerstag

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 402 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Damit gab es am Donnerstag (Stand: 8.00 Uhr) bisher 16.421 positive Testergebnisse.

Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. Die Zahl der "aktiven" Coronavirus-Fälle lag bei 4.484 - und somit etwas höher als am Mittwoch (4.450).

Wien. Außerdem sind zwei Männer im Alter von 87 und 90 Jahren mit Vorerkrankungen an oder mit dem Virus verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 252. 11.685 Personen sind inzwischen wieder genesen.

Keine Neuigkeiten gab es indes aus dem Maimonides-Zentrum, dem Seniorenheim der Israelitischen Kultusgemeinde. Nach 28 entdeckten Infektionen wurde am Mittwoch angekündigt, die gesamte Einrichtung - also alle rund 400 Bewohner und Mitarbeiter - durchzutesten. Das sei inzwischen geschehen, sagte eine Sprecherin des Krisenstabs am Donnerstag auf APA-Nachfrage. Die Ergebnisse würden aber wohl erst am Wochenende vorliegen.