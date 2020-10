Corona-Statistik in Wien: 295 Neuinfektionen am Sonntag

Im 24-Stunden-Vergleich wurden am Sonntag (Stand: 08.00 Uhr) in Wien 295 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Im Vergleich zu den teils sehr hohen Werten an den Vortagen lagen die täglichen Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag in Wien deutlich darunter: Dieses Mal wurden 295 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt per Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Leicht nach oben ging unterdessen die Zahl der aktiven Fälle. Derzeit laborieren 5.314 Menschen an der Erkrankung, um 14 mehr als am gestrigen Samstag.