Corona-Statistik: 886 Neuinfektionen am Mittwoch in Wien

In Wien gab es am Dienstag im 24-Stunden-Vergleich (Stand: 9.30 Uhr) 886 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Positives gab es von den Intensivstationen zu vermelden.

Die Zahl der auf der Intensivstation betreuten Patienten war in Wien weiterhin - und bereits zum vierten Mal in Folge - rückläufig und betrug am Mittwoch 142. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag mussten noch 162 Infizierte intensiv behandelt werden.