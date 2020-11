5.802 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

In den letzten 24 Stunden kamen in Österreich über 5.800 neue Infektionen mit dem Coronavirus hinzu. Mehr als 700 Erkrankte befinden sich auf Intensivstationen.

Die Auswirkungen des Teil- sowie des harten Lockdowns in Österreich lassen sich immer deutlicher an den Infektionszahlen ablesen. Seit Dienstag kamen österreichweit 5.802 SARS-CoV-2-Neuinfektionen hinzu - dem standen 6.439 Neugenesene gegenüber. Positive Nachrichten gibt es aus den Spitälern - dort mussten 113 Patienten weniger behandelt werden, allerdings kamen auf den Intensivstationen fünf Covid-19-Erkrankte hinzu. Seit Dienstag wurden 90 weitere Todesopfer gemeldet.

Spitalspatienten erstmals seit zweiter Corona-Welle rückläufig

Insgesamt waren am Mittwoch 4.576 Menschen hospitalisiert, davon lagen 709 Patienten auf Intensivstationen, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. Erstmals seit Beginn der zweiten Welle waren somit die Spitalspatienten rückläufig - am Dienstag befanden sich noch 4.689 Betroffene in Krankenhäusern.

Auf den Intensivstationen gibt es jedoch weiterhin Zuwächse, hier kamen in der vergangenen Woche 27 Patienten hinzu, was eine Steigerung von vier Prozent bedeutet. Die Zuwächse waren zuvor aber bereits bei deutlich über 20 Prozent gelegen.

Knapp über 5.800 neue Corona-Infektionen in Österreich

Vergangenen Mittwoch waren noch 7.091 Neuinfektionen gemeldet worden, heute waren es rund 5.800. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 5.546 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Mittwoch 436,2.

Österreichweit gab es am Mittwoch 68.786 aktive Fälle - um 727 weniger als am Donnerstag. Im Wochenschnitt ging die Zahl der bestätigten aktiven Fälle täglich um 1.159 zurück. Vergangenen Freitag hatte es noch 76.896 aktive Fälle gegeben. Eine ähnliche Zahl aktiv Infizierter wie am heutigen Mittwoch hatte es zuletzt am 11. November gegeben, 67.057 Menschen galten damals in Österreich als aktive Fälle.

Österreichweit bereits 260.512 Menschen positiv getestet

30.569 Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) eingespeist. Die Positivrate lag mit den 5.802 neuen Fällen bei 19 Prozent - somit war beinahe jeder fünfte Getestete auch SARS-CoV-2-infiziert. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 29.172 Tests eingemeldet und davon fielen durchschnittlich 5.546 positiv aus - was ebenso einer Positivrate von 19 Prozent entspricht

Seit Beginn der Pandemie wurden österreichweit 260.512 Menschen positiv getestet. 189.059 gelten als genesen.

Die Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern im Überblick

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 114

Kärnten: 612

Niederösterreich: 727

Oberösterreich: 1.385

Salzburg: 426

Steiermark: 828

Tirol: 629

Vorarlberg: 195

Wien: 886

Bei den Neuinfektionen muss allerdings bedacht werden, dass Innen- und Gesundheitsministerium nur Ergebnisse von PCR-Tests zählen. In Kärnten werden positive Antigentests aus der Verdachtsfalltestung in den Teststraßen nicht durch einen zusätzlichen PCR-Test überprüft. Deshalb meldete das südlichste Bundesland am Mittwoch weitere 98 Fälle, hier waren Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen.