3.614 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich.

3.614 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich. ©APA/AFP

3.614 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich. ©APA/AFP

Corona-Statistik: 3.614 Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Im 24-Stunden-Vergleich gab es am Samstag (Stand: 9.30 Uhr) in Österreich 3.614 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahlen in Wien mussten nach oben korrigiert werden.

Am Samstag ist mit 3.614 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Österreich eine immense Steigerung von über 1.000 im Vergleich zum Vortag mit 2.571 vermeldet worden.

Neuer Höchstand bei aktiven Coronavirus-Fällen in Österreich

Damit erreichte auch die Zahl der aktiven Fälle einen Höchststand von 20.273, wie aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) hervorgeht.

Derzeit befinden sich 1.177 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung, das ist ein Zuwachs von mehr als 100 Personen - 175 der Erkrankten sind auf Intensivstationen.

Daten-Korrektur in Wien

Aus Wien wurden 970 neue Fälle vermeldet, wobei aus der Bundeshauptstadt selbst im Gegensatz zu den Ministerien "nur" 777 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden sind, dafür wurden hier die 615 Neuinfektionen von Freitag auf den bisherigen Rekordwert von 808 nachkorrigiert - wodurch sich die unterschiedlichen Angaben erklären.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern