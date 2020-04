Corona-Shutdown riss Tourismus in die Tiefe

Die behördlich verfügten Betriebsschließungen wegen der Coronavirus-Pandemie ab der zweiten Märzhälfte haben dem Tourismus den Lebensnerv gekappt.

Zahl der Nächtigungen hat sich mehr als halbiert

Besonders viele Buchungsrückgänge in Wien

Besonders stark war der Buchungsrückgang infolge des Corona-Shutdowns in Wien. In der Bundeshauptstadt brachen die Nächtigungen im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 72,5 Prozent ein. In Tirol und Vorarlberg betrug das Minus 58 bzw. 60 Prozent, in Salzburg 56,3 Prozent.