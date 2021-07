Corona-Schwerpunktkontrollen in Gastronomie und Clubs kommen

Die Gastronomie muss sich ebenso wie Nachtlokale auf stärkere Corona-Kontrollen gefasst machen. Dasselbe gilt für die Gäste.

Corona-Kontrollen: Gastronomie betroffen

"Da und dort hapert es derzeit an den Zutrittskontrollen", so Mückstein. "Daher weise ich die lokalen Behörden nun per Erlass an, die Einhaltung der 3-G- und 2-G-Regel verstärkt zu kontrollieren. Ein Schwerpunkt soll dabei auf die Gastronomie gesetzt werden." Ziel sei, offen zu halten "und gut in den Herbst starten zu können".