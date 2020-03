Corona: S-Bahnen und Regionalzüge im Raum Wien stellen auf Sonntagsfahrpläne um

Die S-Bahnen und Regionalzüge im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) wechseln ab Montag kommender Woche auf die Sonntagsfahrpläne. In der Früh werden aber nach Angaben vom Mittwoch zusätzliche Züge eingesetzt, um den Berufspendlern das Erreichen des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.

Wien: Änderung der S-Bahn-Fahrpläne

U-Bahn, Straßenbahnen und Buslinien in Wien sind an Werktagen nach dem Ferienfahrplan unterwegs. Am Wochenende gilt samstags und sonntags der Sonntags-Fahrplan, informierte der VOR. Anstelle der Nacht-U-Bahn verkehren die Busse der Nightline. Sie sind an allen Tagen im 60- statt 30-Minuten-Takt unterwegs.