Corona: Porr stellt 1.000 Baustellen in Österreich ein

Der Baukonzern Porr schließt nach der Strabag seine Baustellen in Österreich. Beim AMS wurde die Kurzarbeit für Arbeiter und den Großteil der Angestellten angemeldet. Gekündigt wurde jedoch keiner.

Der Baukonzern Porr stellt den laufenden Betrieb seiner mehr als 1.000 Baustellen in Österreich zum allergrößten Teil ein. Alle Arbeiter und der Großteil der Angestellten werden zur Kurzarbeit angemeldet, gekündigt werde niemand, damit nach der Krise die Bautätigkeit rasch wieder weitergehen können, teilte Porr Donnerstagabend mit. International werde aus heutiger Sicht der Baubetrieb fortgeführt.

Gestern hatte Österreichs größter Baukonzern, die Strabag , die Einstellung aller Baustellen in Österreich angekündigt.

20.000 Menschen bei Porr beschäftigt

Die Baubranche sei von der aktuellen Situation durch das Coronavirus besonders hart betroffen. "Da es von der Regierung in Österreich bis heute keine klare, einheitliche Regelung für die Schließung von Baustellen gibt, haben die meisten Auftraggeber und insbesondere öffentliche Bauherren im Laufe dieser Woche unsere Baustellen von sich aus eingestellt", heißt es in der Porr-Erklärung. "Deshalb müssen wir den laufenden Betrieb unserer mehr als 1.000 Baustellen in Österreich zum allergrößten Teil ebenfalls einstellen."