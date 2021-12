Corona: Petition mit "Wünschen" von "Lichtermeer"-Organisatoren

Was wollen die Organisatoren des Corona-Lichtermeers, Daniel Landau und Roman Scamoni, von der Politik? Die beiden haben ihre "Wünsche" in einer Petition zusammengefasst.

Lichtermeer in Wien mit zahlreichen Teilnehmern

Die "#YesWeCare, Wünsche an die Politik"-Initiative ist für Landau und Scamoni "eine Art Abschluss" für das Lichtermeer, bei dem mehrere zehntausend Menschen am Wiener Ring der Corona-Opfer gedachten. Sie wollen Regierung und Opposition einladen, "ihre breite Unterstützung am letzten Sonntag nun auch mit möglichst konkreten Projekten sichtbar und spürbar zu machen".