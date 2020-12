Corona-OIDA-Regel prangt lebensgroß am Wiener Eistraum

Die Corona-OIDA-Regel der Stadt Wien gibt es jetzt auch als zwei Meter hohen Schriftzug am Wiener Eistraum zu bewundern - sie steht für "Obstond hoitn, Immer d‘Händ‘ woschn, Daham bleiben und A Masken aufsetzn".

Gesundheitsstadtrat Hacker enthüllte "OIDA" am Wiener Eistraum

"Sport und Bewegung sind in diesen Tagen wichtiger denn je. Es freut mich sehr, dass wir den Wienerinnen und Wienern mit dem Eistraum am Rathausplatz bis Ende Februar die Möglichkeit dazu bieten können. Mit den Distance Markern haben wir eine wichtige Hilfe geschaffen, damit die Abstände am Eis eingehalten werden. Darüber hinaus dürfen wir aber auch auf die anderen Regeln nicht vergessen," so Sport- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei der Enthüllung des Schriftzuges.