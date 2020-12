Wiener Eistraum: Tragbare Abstandsmessgeräte und Registrierung Pflicht

Am 24. Dezember startet der Wiener Eistraum auf dem Rathausplatz und bringt Neuerungen: Ein elektronisches Abstandsmessgerät, das man sich um den Hals hängen kann, sowie eine Registrierung vor dem Eislauf-Vergnügen sind Pflicht.

Ganz wie gewohnt kann das Eislaufvergnügen am Rathausplatz durch die Corona-Vorgaben des Bundes freilich nicht über die Bühne gehen. Für Besucher bedeutet das u.a., dass sie beim Einlass ein tragbares Abstandsmessgerät ausgehändigt bekommen. Dieser "Community Distance Marker" leuchtet und piepst, sollten sich Hobbysportler aus unterschiedlichen Haushalten am Areal näher als zwei Meter kommen.

Max 1.200 Personen beim Wiener Einstraum zugelassen



Die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus stehe im Zentrum der diesjährigen 26. Ausgabe, betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag bei der Präsentation des Konzepts. Deshalb wird die Höchstzahl an Personen am Gelände des Wiener Eistraums von bisher 2.400 auf 1.200 halbiert. Wesentliches Element der Vorsichtsmaßnahmen ist der elektronische Abstandsmesser. Das handtellergroße Gerät, das man sich um den Hals hängen kann, muss verpflichtend getragen werden. Man erhält es beim Einlass gegen eine Kaution von zehn Euro. Beim Verlassen des Geländes bekommt man diesen Einsatz wieder zurück.