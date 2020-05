Corona-Matura für rund 40.000 Schüler startet

Heute startet für rund 40.000 Schüler in Österreich die schriftliche Matura. Wegen der Corona-Pandemie läuft diese jedoch anders als gewohnt ab.

Mit den Klausuren in den nicht zentral abgeprüften Fächern startet heute, Montag, die schriftliche Matura. Das sind vor allem die Fachklausuren an berufsbildenden höheren Schulen sowie Fächer wie Biologie oder Physik an AHS.