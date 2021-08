all

Corona-Maßnahmen: Wien berät am Dienstag über Verschärfungen

Am Dienstag wird in Wien über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich wieder mit Fachleuten besprechen und danach die nächste Schritte verkünden.

Wien hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes. So muss jedenfalls bis Ende August in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist.

Pressekonferenz zu Corona-Maßnahmen in Wien am Nachmittag

Die Beratungen erfolgen vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen. Ludwig wird wieder mit Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Pflege oder Prognostik konferieren. Das Treffen ist für den Vormittag anberaumt. Am früheren Nachmittag ist mit der Präsentation der Entscheidung zu rechnen.