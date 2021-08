Wien will am Dienstag über weitere Corona-Maßnahmen entscheiden

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig berät sich wieder mit Experten und will am Dienstag die weiteren Pläne in der Coronapandemie verkünden. Die Bundeshauptstadt ist aktuell mit strengeren Regeln als der Rest des Landes unterwegs.

In Wien dürften am kommenden Dienstag die weiteren Schritte in Sachen Corona-Maßnahmen verkündet werden. Laut der APA vorliegenden Informationen aus dem Rathaus wird Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an diesem Tag wieder mit Fachleuten beraten. Anschließend wird er vermutlich das weitere Vorgehen erläutern. Wien hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes.

Wiener Sonderregelung läuft Ende August aus

So muss aktuell in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist. Für Aufsehen sorgte auch die Anfang des Sommers erlassene Vorschrift, dass Kinder in Wien bereits ab sechs Jahren an Orten, wo die 3G-Regel gilt, einen Corona-Nachweis brauchen.

Die Wiener Sonderregelungen gelten bis Ende August. Nun wird - vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen - über das weitere Vorgehen beraten. Ludwig wird sich dem Vernehmen nach wieder mit Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Pflege oder Prognostik zu einer Videokonferenz treffen.

1G-Regel für Nachtgastronomie

Fraglich ist, ob die zuletzt etwa vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) empfohlenen Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte bereits jetzt in Wien umgesetzt werden. Dem Vernehmen nach dürfte das zumindest derzeit noch nicht der Fall sein. Tatsächlich hat zuletzt auch der Bund eine 1G-Regel in der Nachtgastronomie für den Herbst ventiliert.

Wien könnte zunächst also abwarten, wie die entsprechende bundesweite Regelung aussieht. Zugleich hat Ludwig aber auch bereits auf die Dringlichkeit der Angelegenheit verwiesen. Man wolle die Menschen bereits vor dem Herbst an gewisse Vorsichtsmaßnahmen angesichts einer weiteren Welle gewöhnen, sagte er bei einem Termin am Freitag.