Corona-Lockerung: Maskenpflicht beim Vorarlberger Wirt

Am Donnerstagnachmitag wurde vom Sozialministerium jene Verordnung vorgelegt, die diverse Corona-Lockerungen ab Montag in Vorarlberg, für Jugendliche und für Selbsthilfe-Gruppen regelt.

Öffnung der Gastro in Vorarlberg: Sperrstunde um 19 Uhr und Maskenpflicht

Verordnung zu Öffnungsschritten

Maskenpflicht in der Gastronomie

Was die Maskenpflicht angeht, gilt diese laut Verordnung auch am Verabreichungsplatz. Beim Essen und Trinken darf die Maske logischerweise abgenommen werden, worauf das Sozialministerium am Donnerstagabend hinwies. Dort interpretiert man die entsprechende Regelung derart, dass gleiches wie schon im Vorjahr gelte - also dass man beim Betreten der Lokalität und beim Gang auf die Toilette die Maske tragen muss, bei der Konsumation aber nicht.