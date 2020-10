Corona ließ Wahlbeteiligung in Wien schrumpfen: Nur 36,9 Prozent der Stimmen bei Urnengang abgegeben

Im Sonntag veröffentlichten vorläufigen Ergebnis der Wien-Wahl ohne Briefwahl wurde die Wahlbeteiligung mit erschreckend niedrigen 36,9 Prozent ausgewiesen. Nur etwas mehr als 418.000 Stimmen wurden in den Wahllokalen abgegeben.

Einen Einbruch erlebte bei der Gemeinderatswahl in Wien die Wahlbeteiligung. Mit der Auszählung von rund 300.000 Briefwahlstimmen wird sie gegenüber dem Urnen-Ergebnis vom Sonntag zwar deutlich steigen. Aber über 65 Prozent wird sie nicht kommen - also um mindestens zehn Prozentpunkte schrumpfen.

Nur 36,9 Prozent: Stimmabgabe am Wahlsonntag erschreckend niedrig

Briefwahl soll Wahlbeteiligung auf rund 65 Prozent anheben

Flüchtlingskrise sorgte 2015 für Mobilisierung der Wähler

Vor fünf Jahren hatte die Flüchtlingskrise eine starke Polarisierung und damit auch Mobilisierung der Wähler bewirkt. Das zeigte sich auch in Oberösterreich, wo die ohnehin Top-Beteiligung noch anwuchs, auf 81,63 Prozent. Das ist immer noch der aktuelle Rekordwert. Immer noch über 70 Prozent - 74,94 Prozent - hielt sich die Beteiligung im Jänner im Burgenland. In allen anderen Bundesländern nahmen, so wie jetzt in Wien, an den vorigen Landtagswahlen keine 70 Prozent mehr teil. Schlusslicht ist Tirol mit genau 60,00 Prozent.