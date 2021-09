Corona: Leute brauchen verständliche Erklärungen

Österreicher sind laut Experten bei der Frage, wie vehement die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sein sollten, stark gespalten. Man appellieret daher an die Politik, vorausschauender und strukturierter zu kommunizieren.

Die Bevölkerung in Österreich sei stark gespalten, welches Restrisiko durch die Covid-19-Pandemie für sie akzeptabel ist, und wie stark die Maßnahmen dagegen sein sollten, sagen Experten. Sie appellieren an die Politik, verständlicher über verschiedenste Kanäle zu kommunizieren und Kampfrhetorik zu vermeiden.

Fragen zu Furcht vor Corona-Schäden

Ein Team um Anna Fassl und Elisabeth Klager vom Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety in Wien befragte 522 in Österreich lebende Menschen von 16 bis 80 Jahren, vor welchen Corona- Schäden sie sich fürchten, die sie und ihre Freunde heimsuchen könnten. Und wie sie mit dem Risiko einer Ansteckung umgehen, beziehungsweise was sie von den Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen halten.