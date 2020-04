Corona-Kurzarbeit: Neue Website bietet alle Infos

Das Arbeitsministerium hat eine neue Internetseite erstellt, auf der alle Fragen zur Corona-Kurzarbeit beantwortet werden sollen. Sie ist ab sofort online.

Eine neue Website bündelt ab sofort alle Informationen zur Corona-Kurzarbeit. "Wir wollen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber informieren, was Kurzarbeit für sie bedeutet. Daher gibt es ab sofort alle relevanten Informationen zur Corona-Kurzarbeit gesammelt auf einer Webseite", sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher in einer Mitteilung am Donnerstag.