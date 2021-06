Corona: Kurz tauschte sich mit Merkel aus

Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich im Hinblick auf die Corona-Pandemie mit Angela Merkel ausgetauscht. Darüber hinaus spielte im Zuge des Gesprächs auch der EU-Gipfel eine Rolle.

Im Vorfeld seiner Deutschland-Reise hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag in einer Videokonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel über die Pandemie-Entwicklung in Europa gesprochen. "Die Situation entwickelt sich in Deutschland wie in Österreich sehr gut, mit niedrigen Ansteckungszahlen", sagte Kurz nach Angaben des Bundeskanzleramtes. Es gelte weiterhin, viel zu impfen. Thema war auch der bevorstehende EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel.