Corona-Krise: Wohnservice Wien führte bereits 14.000 Beratungen durch

In den vergangenen drei Wochen wurden vom Wohnservice Wien rund 14.000 Beratungen durchgeführt. In Zeiten der Corona-Krise wurde das Angebot auch ausgeweitet.

So hat "wohnpartner" etwa das Nachbarschaftstelefon gegründet, das kostenlos unter 01/24503-25960 (Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr) erreichbar ist.

Die zentralen Service-Telefonnummern von "MieterHilfe" (01/4000-8000; Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) und "Wohnberatung Wien" (01/24 111; Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, Callcenter von 7 bis 20 Uhr) wurden kurzerhand zu Hotlines für alle Fragen rund um Mieten und Wohnen in Zeiten der Corona-Krise.

Sorgen rund um die Wohnung häufiges Thema

Die Themen, mit denen sich die Menschen an die Services wenden, sind vielfältig. Meist handelt es sich um Sorgen rund um die eigene Wohnung, sei es die kommende Mietzinszahlung, für die das Geld fehlt oder der auslaufende Mietvertrag - und was danach kommt. Auch Konflikte zwischen Nachbarn oder in der Familie sind Themen, die die Wiener derzeit beschäftigen.