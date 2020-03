Für Fragen und Sorgen: Wiener "Nachbarschaftstelefon" ins Leben gerufen

Die Wiener Wohnpartner haben eine neue Hotline ins Leben gerufen. Bei dieser sollen die rund 500.000 Gemeindebaubewohner die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Sorgen loszuwerden.

Die Wiener Wohnpartner, dabei handelt es sich um die Serviceeinrichtung für die rund 500.000 Gemeindebaubewohner in der Stadt, haben eine neue Hotline ins Leben gerufen. Das "Nachbarschaftstelefon" soll all jenen Hilfe bieten, die gerade "nachbarschaftliche Fragen und Sorgen" haben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).