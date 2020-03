Corona-Krise: Kurz warnt vor Verharmlosung und kündigt Maßnahmen in Schulen an

Nach dem Ministerrat hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt, dass in Österreichs Bildungseinrichtungen auf die vom Coronavirus ausgelöste Krise reagiert werden muss: "Es wird auch in der Schule Maßnahmen geben müssen." Auch hier sei es notwendig, soziale Kontakte für einige Wochen zu reduzieren.

Grippewelle soll nicht mit Coronavirus zusammenfallen

Derzeit sei die Lage in Österreich nicht mit jener in Italien zu vergleichen. Doch wenn man sich die Entwicklung der Fälle und die täglichen Steigerungen ansehe, sei der Verlauf in fast allen europäischen Ländern gleich. In Österreich werde man noch mindestens drei Wochen Grippe haben und ein voller Ausbruch von Corona solle nicht mit der Grippewelle zusammenfallen.