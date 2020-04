Corona-Krise: Johanniter erweitern Angebot für Wohnungslose

Die Johanniter erweitern aktuell ihr Angebot an Notquartieren in Wien, um während der Coronapandemie auch wohnungslosen Menschen Perspektiven und eine sichere Unterkunft zu bieten.

