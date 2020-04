Corona-Krise führt zu verändertem Kaufverhalten

Eine Umfrage zeigt, dass die Österreicher seit Beginn der Corona-Maßnahmen wesentlich seltener, dafür aber zielgerichteter einkaufen. Der klassische Einkaufszettel erlebt dabei ein Comeback.

Klassischer Einkaufszettel erlebt in Corona-Krise ein Comeback

"Derzeit dominiert der Plankauf. Es gibt ein Revival des Einkaufszettels. Jeder versucht, den Aufenthalt im Supermarkt so kurz wie möglich zu halten, daher muss man planhaft vorgehen", sagte Peter Schnedlitz, emeritierter Vorstand des Instituts für Handel & Marketing an der Wirtschaftsuniversität Wien, am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. Er habe noch niemanden mit einer Maske gustieren gesehen, so Schnedlitz. Die für den Handel so wichtigen Spontan- und Impulskäufe fallen derzeit aus.