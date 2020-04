Corona-Krise: Fast 70 Prozent wollen Konsum einschränken

Eine Online-Umfrage zur Coronavirus-Krise ergab: In Österreich herrscht gedrückte Stimmung. Über ein Drittel (35 Prozent) rechnet damit, dass sich ihr Leben in den kommenden zwölf Monaten verschlechtern wird. Die Hälfte denkt, es bleibt wie bisher. Ihren Konsum einschränken wollen aber jedenfalls 69 Prozent. Gefragt wurden von der P8 Marketing GmbH 1.200 Österreicher zwischen 3. und 7. April.

Über ein Drittel will keinen Sommerurlaub machen

Österreicher erwarten negative bis sehr negative Wirtschaftsentwicklung

"Die Österreicher/innen erkennen, dass wir uns in einer globalen Krise befinden. Sie wissen, dass Kurzarbeit und Co. nur kurzfristig vom Staat finanziert, aber langfristig von den Menschen bezahlt werden und sich auf ihren Wohlstand auswirken", so P8-Chef Georg Hofherr Mittwochnachmittag in einer Aussendung.