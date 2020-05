Corona-Krise drückt auch Umsätze im Schuhhandel

Auch der Schuhandel leidet unter der Coronakrise. Der Umsatzrückgang in der Frühjahrssaison beträgt 30 Prozent, viele Händler stünden bereits kurz vor der Insolvenz.

Der Schuhhandel erwartet coronabedingt heuer 25 bis 30 Prozent weniger Jahresumsatz. Die verordnete Sperre im März und April fiel in die normalerweise umsatzstarke Frühjahrssaison. Das traditionsreiche Grazer Schuhhaus Baumgartner mit elf Filialen musste Ende April bereits Insolvenz anmelden. Die Schuhbranche befürchtet eine noch nie dagewesene Pleitewelle.

"Die Corona-Krise trifft den Schuhhandel besonders hart. Die Versprechungen der Regierung sind gut, aber das Geld kommt nicht oder zu spät bei den Händlern an", sagte der Obmann des Werbevereins der österreichischen Schuhwirtschaft und Branchensprecher, Friedrich Ammaschell, zur APA.

Umsatzrückgang um 30 Prozent

Kleinere Geschäfte durften bereits Mitte April aufsperren, am 2. Mai folgten die größeren Händler. Der Umsatz im Schuhhandel liege "weiterhin deutlich unter dem Niveau des Vorjahres", so der Branchenvertreter. In der ersten Mai-Hälfte habe es ein zweistelliges Erlösminus gegeben, nach einem Umsatzrückgang im April und im ersten Quartal von jeweils rund 30 Prozent.