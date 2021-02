Corona-Kontrolle auf Wiener Märkten: Die meisten Kunden halten sich an die Regeln

Am Freitag fand eine Schwerpunktaktion auf Wiener Märkten statt. Die Einhaltung der Corona-Regeln wurde kontrolliert.

Eine FFP2-Pflicht und die Abstandsregel gelten auch auf Märkten. Eine Schwerpunktaktion am Freitag in Wien ergab, dass sich die meisten Kunden und Standler in der Bundeshauptstadt daran halten. Von rund 350.000 Personen, die derzeit die Märkte pro Woche besuchen, ignorieren nur 0,005 Prozent die Corona-Regeln, hielt Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteam Stadt Wien, am Samstag fest.