Corona-Jahr 2020: Rückgang bei Ehen und Scheidungen verzeichnet

Es wurde weniger geheiratet, aber auch weniger Ehen gingen in die Brüche - so könnte man aktuelle Zahlen der Statistik Austria für das Corona-Jahr 2020 zusammenfassen.

Homo-Ehen und eingetragene Partnerschaften in Zahlen

Deutlicher Rückgang bei Eheschließungen 2020

In allen Bundesländern wurden 2020 deutlich weniger Ehen geschlossen als im Jahr davor. Der stärkste Rückgang wurden dabei in Wien (minus 23,6 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Salzburg (minus 15,6 Prozent), Vorarlberg und Burgenland (je minus 14,0 Prozent), Niederösterreich (minus 12,1 Prozent), der Steiermark (minus 11,3 Prozent), Tirol (minus 10,7 Prozent), sowie Kärnten (minus 10,4 Prozent) und Oberösterreich (minus 9,9 Prozent).

Die Zahl der Begründungen eingetragener Partnerschaften entwickelte sich dagegen 2020 in den Bundesländern unterschiedlich: Während in Salzburg (plus 25,9 Prozent) und in Vorarlberg (plus 14,3 Prozent) deutlich mehr eingetragene Partnerschaften registriert wurden, verzeichneten Tirol (minus 9,5 Prozent) und Wien (minus 6,6 Prozent) stärkere Rückgänge.