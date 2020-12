Corona-Infektionszahlen: Reisegrund laut AGES irrelevant

Am Freitag hat die AGES betont, dass bei der Erhebung der Coronavirus-Zahlen der Grund einer Auslandsreise für die Suche nach der Infektionsquelle irrelevant ist. Die Agentur erhebe zwar die Staatsangehörigkeit, nicht aber das Geburtsland.

Agentur erhebt Staatsangehörigkeit, nicht aber Geburtsland

Erhöhte Reiseaktivität war nicht ungewöhnlich

Die AGES hat in den Sommer-Monaten ein vermehrtes Auftreten von Infektionen bei Reiserückkehrern registriert, welches laut den Experten generell bei der erhöhten Reiseaktivität in dieser Saison nicht ungewöhnlich ist. So waren in den vier August-Wochen 2.145 von 5.916 Infektionen auf eine Quelle im Ausland zurückzuführen, also etwas mehr als ein Drittel. In 1.384 Fällen konnte man diese explizit auf den Westbalkan festmachen, also die Nachfolgestaaten Jugoslawiens und Albanien. Dies entspricht einem knappen Viertel aller neu festgestellten Infektionen.