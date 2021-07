Corona in Wien: Bürgermeister Ludwig tauscht sich mit Experten aus

Michael Ludwig (SPÖ) tauscht sich im Vorfeld der für den kommenden Donnerstag anvisierten Corona-Lockerungen mit Experten aus. Das erklärte das Büro des Wiener Bürgermeisters als Reaktion auf eine Anfrage der APA.

Wien: Corona-Infektionen sind Thema

Laut Bürgermeister-Büro wird es dieses Mal angesichts der Urlaubszeit keine größere Videokonferenz geben, sondern mehrere Einzelgespräche bzw. Telefonate. Diskutiert wird dabei das Infektionsgeschehen an sich, die Situation in der Spitälern und auch Prognosen zur weiteren Entwicklung. Mögliche Verschärfungen würden im Anschluss verkündet.

In Wien gelten schon jetzt restriktivere Regeln. Konkret wird die 3-G-Bestimmung auch für Kinder ab sechs Jahren angewendet - und nicht so wie in der Verordnung des Bundes festgelegt erst ab zwölf Jahren. Somit müssen auch jüngere Kids einen Nachweis erbringen, wenn sie etwa ein Lokal oder ein Freibad besuchen möchten. Da in diesem Alter noch nicht geimpft wird und Kinder nur selten zu den genesenen Personen gehören, bedeutet dies üblicherweise die Vorlage eines Corona-Tests.